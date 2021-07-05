AK Partili Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabıyla tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Partili Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabıyla tepki gösterdi

Haberler.com - Haberler | Politika

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" adıyla bir kitap çıkardı. Kitabı ABD'nin "Ermeni Soykırımı" kararına karşılık olarak hazırladığını belirten Özalan, amacının ise "İnsanlara kendi tarihini unutturmaya çalışan sözde medeni Batı'nın istilacı ve katliamcı geçmişini hatırlatmak" olduğunu savundu.

Eski milli futbolcu, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" adlı kitabı raflardaki yerini aldı. Özalan, kitabı neden çıkardığını YouTube'da da yayınlanan bir videoyla kamuoyuyla paylaştı.

"BATI'NIN İSTİLACI VE KATLİAMCI GEÇMİŞİNİ HATIRLATMAK İSTEDİM"

Kitabı ABD'nin "Ermeni Soykırımı" kararına karşılık olarak hazırladığını ifade eden AK Partili Özalan, amacının ise "İnsanlara kendi tarihini unutturmaya çalışan sözde medeni Batı'nın istilacı ve katliamcı geçmişini hatırlatmak" olduğunu savundu.

"KİTABI 24 NİSAN'A YETİŞTİRMEK İSTEDİM AMA MÜMKÜN OLMADI"

Özalan kitabı 24 Nisan'a yetiştirmeye çalıştığını ancak işlerinin yoğunluğu nedeniyle bunun mümkün olamadığını söyledi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın kaleme aldığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabının arka kapağında ise şu ifadeler yer alıyor:

"Kristof Kolomb, bir kâşif miydi yoksa gözünü altın ve hazine hırsı bürümüş bir korsan mıydı? Bartolomé de Las Casas; Kolomb'un seyir defterlerine yazmadığı, sakladığı hangi sırları açıklamıştı? Kızılderililer, 1492 yılından önce nasıl bir hayat yaşıyorlardı? Gerçekten 'vahşi' miydiler? Aztek İmparatoru II. Montezuma, İnka İmparatoru Atahualpa ve diğer başka bazı Kızılderili liderler neden hep aynı davranışları sergilemişti? Bu bir tesadüf mü yoksa tarih kitaplarında bir yanıltma mı var?

"HANGİ BAŞKANLAR KATLİAM EMRİ VERMİŞTİ?"

Codex Mendoza'nın üstünde hiç durulmayan gerçek neydi? 'Medeni' kolonyalizm niçin gerekliydi? Kurucu atalar arasında yer alan Amerikan başkanları, Kızılderililer hakkında ne düşünüyorlardı? Hangi başkanlar katliam emri vermişti? Kızılderilileri kimler nasıl katlettiler? Nasıl soykırımlar yaptılar? Topraklarını nasıl istila ettiler? Kendilerine nasıl köle yaptılar? Onları bize nasıl tanıttılar? Günümüzde, Kızılderililerin çileleri bitti mi?"

AK Partili Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı 'Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer' kitabıyla tepki gösterdi
Eski AK Partili vekil Feyzi İşbaşaran'ın 'Bakan Soylu istifa etmiş' iddiasına İçişleri Bakanlığı yetkililerinden yalanlama
Eski AK Partili vekil Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiasına İçişleri Bakanlığı yetkililerinden yalanlama
'Erken seçim yapılacak mı?' sorusuna ünlü anketçiden çok net yanıt! Tarih bile verdi
"Erken seçim yapılacak mı?" sorusuna ünlü anketçiden çok net yanıt! Tarih bile verdi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seray Kaya Kartal Tibet Kerem Kamışlı İbrahim Selim
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Mostafa Mohamed Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Partili Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabıyla tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.07.2021 11:11:46. #1.13#

title