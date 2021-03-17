AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı
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AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı

17.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:00

Yargı kararının Meclis'te okunmasıyla birlikte HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliği resmen düştü. Kararı protesto eden HDP'li vekiller TBMM'yi terk etmedi. Bu sırada AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nun yakasına yapışıp Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.

Hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargı kararının Meclis'te okunmasıyla milletvekilliği düşürüldü.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle Meclis'te gerginlik çıktı. Kararı protesto eden HDP'li vekiller TBMM'yi terk etmedi. Bu sırada TBMM İdare Amirlerinden AK Partili Alpay Özalan, "Kaç paralık adamsınız" diyerek HDP'li Gergerlioğlu'nun yakasına yapışıp Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı. Tansiyonun yükselmesi üzerine araya diğer milletvekilleri girdi.

AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı

NE OLMUŞTU?

Gergerlioğlu hakkında milletvekili seçilmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı. Gergerlioğlu, Genel Kurul Salonu'ndan çıkarılması durumunda grup odasında bekleyişine devam edeceğini söylemişti.

AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı

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