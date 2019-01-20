AK Parti Zeytinburnu'nda Vefa Yemeği

AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vefa Yemeği'ne katılan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Zeytinburnu'ndaki çıtayı daha da yükseltmek için gece gündüz çalışacağını ifade etti.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana emeği geçenler için Çırpıcı 1453 Sosyal Tesisleri'nde vefa yemeği düzenlendi. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, programa katılan misafirleri kapıda karşıladı. Yüzlerce partiliyi bir araya getiren yemeğe Arısoy'un yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Sümeyye Esenyol, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta ve AK Parti'nin farklı kademelerinde kuruluşundan bu yana görev yapmış partililer katıldı.

"Zeytinburnu sayesinde var oldum"

Konuşmasına kendini tanıtarak başlayan Arısoy, "Ben 1993 yılından beri Zeytinburnu'nda oturuyorum. 1999-2014 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesi'nde önce başkan danışmanı, sonra da belediye başkan yardımcısı olarak hizmet ettim. Burada yaptığımız çalışmalar sonucunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühü ve takdirleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarı olarak görevlendirildim. Bu bir kamu görevlisinin gelebileceği en üst düzey görevdir. Buna Zeytinburnu sebep oldu. Bunu Zeytinburnu sağladı. Yani ben Zeytinburnu sayesinde var oldum. Şimdi yine Cumhurbaşkanımızın, partimizin teveccühleri ve takdirleriyle Zeytinburnu Belediye Başkan adayı olarak huzurlarınızdayım. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Beni var eden ilçeme hizmet etme imkanı verdikleri için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere partime ve siz değerli yol arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum"

Konuşmasını sürdüren Arısoy, "Hep birlikte inşallah burada büyük bir heyecanla, samimiyetle, gayretle 31 Mart 2019'da bayrağı daha da yukarıya çıkaracağımızdan hiç şüphem yoktur. Size inanıyorum, güveniyorum. Zeytinburnu'nda çıtayı çok büyük bir miktarda yükselttik. Hep birlikte buna gönül verdiniz. Mahalle temsilcimizden, mahalle yönetim kurulu üyelerimizden başlamak üzere belediye meclisimize ilçe teşkilatımızdan il teşkilatımıza hep birlikte güzel bir sinerji ürettik. Elhamdülillah 4 seçimi kazandık. Bu çıtayı daha da yükseltmek için gece gündüz çalışacağıma sizin huzurunuzda söz veriyorum" diye konuştu.

"Ben bu seçimde Zeytinburnu Teşkilatına çok güveniyorum"

AK Parti'nin kendi içerisinde bir yarışta olduğunu ifade eden AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, "Kendi hedeflerimizi egale ediyoruz. Ben bu seçimde Zeytinburnu teşkilatına çok güveniyorum. Eski ilçe başkanlarıyla, değerli büyüğümüz Murat Aydın başkanımızla çok büyük başarılar elde ettiler. Cumhurbaşkanımızın tasvipleriyle adayımız olan Ömer Arısoy Bey de Kültür Bakanlığı'nda, Zeytinburnu Belediyesi'nde çok güzel işler yaptı. Murat Aydın başkanımızın başarılarına çok güzel katkılar sundu. İnşallah belediye başkanı olarak da Zeytinburnu'nun çehresini değiştirecek. Dünya ile yarışan bir kent haline getireceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Vefa yemeği, okunan dualar ve sonrasında çekilen fotoğraflarla son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA