AK Parti Zeytinburnu ilçe binası önündeki şüpheli kutudan patlayıcı çıktı

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı önüne konulan şüpheli kutudan zaman ayarlı el yapımı patlayıcı çıktığı ve uzman ekiplerce etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 21 Aralık gecesi, AK Parti Zeytinburnu ilçe binası önünde şüpheli bir karton kutu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kutu içerisinde zaman ayarlı el yapımı patlayıcı olduğunu tespit etti.

Patlayıcı madde, bomba imha ve inceleme uzmanlarınca etkisiz hale getirilirken, patlayıcıyı koyan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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