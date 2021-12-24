AK Parti Zeytinburnu ilçe binası önündeki şüpheli kutudan patlayıcı çıktı - Haberler
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AK Parti Zeytinburnu ilçe binası önündeki şüpheli kutudan patlayıcı çıktı

AK Parti Zeytinburnu ilçe binası önündeki şüpheli kutudan patlayıcı çıktı
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı önüne konulan şüpheli kutudan zaman ayarlı el yapımı patlayıcı çıktığı ve uzman ekiplerce etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı önüne konulan şüpheli kutudan zaman ayarlı el yapımı patlayıcı çıktığı ve uzman ekiplerce etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 21 Aralık gecesi, AK Parti Zeytinburnu ilçe binası önünde şüpheli bir karton kutu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kutu içerisinde zaman ayarlı el yapımı patlayıcı olduğunu tespit etti.

Patlayıcı madde, bomba imha ve inceleme uzmanlarınca etkisiz hale getirilirken, patlayıcıyı koyan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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