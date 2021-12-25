AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası

Erken seçim iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Muhalefetin ısrarlı çağrılarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada "Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey bu işin Haziran 2023'te olacağını söylüyor. Ben Haziran 2023'te olacağını söylüyorum. Defalarca söylememize rağmen hala erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Bak Bay Kemal, noktalı virgül değil ha, nokta koyuyorum" diyerek tartışmalara bir kez daha noktayı koydu.

"HAZIR MISINIZ?" DİYE SORULDU MU?

Ancak bugün ortaya atılan AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na olası bir seçime hazır olup olmadığını sorduğu yönündeki iddia kulisleri yeniden hareketlendirdi. İddianın devamında YSK'dan da AK Parti'den gelen bu soruya 60 günden az olmamak kaydıyla seçime hazır olabilecekleri cevabının verildiği öne sürüldü.

OY PUSULASI VE ZARF TEDARİKİ YAPILACAK

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre; iktidarın bilgi istediği YSK, olası bir erken seçime karşı kollarını sıvadı. YSK, seçimden önce 160-180 milyon oy pusulası ve zarfın yanı sıra kabin tedarikini yapacak. YSK'nın eksiklikler için ihaleye çıkması ya da doğrudan alım yapması gerekiyor.

BAHÇELİ DE ERKEN SEÇİM İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYMUŞTU

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Erken seçim yoktur, 'hemen seçim' yoktur, 'haydi seçim' yoktur, bu tavizsiz karar ve irade beyanına sevsen de sevmesen de alışman, riayet etmen tavsiyemdir" ifadelerini kullanmıştı.

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