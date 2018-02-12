AK Parti Yığılca Kadın Kollarından Başkan Yiğit'e Ziyaret

DÜZCE(İHA) – AK Parti Yığılca Kadın Kolları yönetimi Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'i makamında ziyaret ettiler. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, AK Parti Yığılca Kadın Kolları Başkanı Havva Kalaycı Başkan Yiğit'in gerçekleştirdiği başarılı projeler ve çalışmalar adına Yığılca halkı adına teşekkür etti.

Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'te gerçekleşen ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, "Kadın Kolları İlçe Yönetimimizin gerçekleştirdikleri ziyaret adına Kadın Kolları Başkanımız Havva Kalaycı nezdinde tüm arkadaşlarımıza teşekkürler ediyorum. Bizler bu ilçede bir başarı gösteriyorsak bunda en büyük etken sistemli ve organize çalışmadan kaynaklanıyor. AK Parti İlçe Teşkilatı olarak tüm organlarımızla gönülden çalışıyoruz. Yığılca adına ne başardıysak, başarıyorsak bunda herkesin bir emeği var. AK Parti Yığılca Kadın Kollarımıza gerçekleştirdikleri ziyaret adına tekrar teşekkürlerimi sunuyor ve görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE