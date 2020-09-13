AK Parti Yeşilyurt'da Yalçınkaya güven tazeledi AK Parti Yeşilyurt İlçe başkanlığında gerçekleştirilen 7.olağan kongrede Muhammet Emin Yalçınkaya yeniden ilçe başkanı seçilerek güven tazeledi.

AK Parti Yeşilyurt İlçe başkanlığında gerçekleştirilen 7.olağan kongrede Muhammet Emin Yalçınkaya yeniden ilçe başkanı seçilerek güven tazeledi.

Yeşilyurt Beylerderesi Şelale Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ilçe kongresi korona virüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilirken tüm katılımcılar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde maske ile yerlerini aldı.

Kongreye AK Parti Malatya Koordinatörü Bingöl eski milletvekili Yusuf Coşkun, Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile partililer katıldı.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından tek liste halinde geçilen seçimde mevcut başkan Muhammed Emin Yalçınkaya yeniden ilçe başkanlığı görevine seçildi.

Yalçınkaya, yaptığı teşekkür konuşmasında "AK Parti Yeşilyurt İlçesi 7. Olağan Kongremizin partimiz, ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz; Malayamızın dört bir yanındaki dost kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden diliyorum." dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA