AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kaçar Kırıkhan'da
Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, partisinin Kırıkhan ilçe teşkilatı ile Kırıkhan Belediyesini ziyaret etti.
Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, partisinin Kırıkhan ilçe teşkilatı ile Kırıkhan Belediyesini ziyaret etti.
Kaçar, teşkilat binasındaki toplantıda, AK Partili belediyelerin 31 Mart'ta söz verdiği projeleri yerinde görmek için ziyaretlerde bulunduğunu belirtti.
Daha sonra Kaçar, Kırıkhan Belediyesine geçerek belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.