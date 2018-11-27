AK Parti ve CHP'li Başkanlar Karşılıklı Çiftetelli Oynadı

Yerel seçimler yaklaşırken, siyasetçiler de sokağa inmeye başladı. Bursa Mustafakemalpaşalılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği geleneksel futbol turnuvasının ödül töreninde Ak Partili Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey karşılıklı çiftetelli oynadı

Bu yıl 14'ncüsü düzenlenen Melasty PAŞADER Futbol Turnuvası finali ve ödül töreni büyük ilgi gördü. 15 takımın kıyasıya mücadele ettiği turnuvada ilk dörde giren ekiplerin yanında, gol kralı olan futbolcuya ve en centilmen takım ve oyuncuya da ödüller verildi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi olan ve yakın bir geçmişte hayatını kaybeden Mehmet Filiz anısına verilen centilmenlik kupasında duygu dolu anlar da yaşandı. Gerek ilçeden gelen, gerekse Bursa'da yaşayan Mustafakemalpaşalıların ilgi gösterdiği ödül töreninde, protokol misafirlerinin yoğun katılımı gözden kaçmadı.

Siyasetin kalbi turnuvada attı

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, siyasi partilerin Mustafakemalpaşa ilçe temsilcileri, belediye başkanı adayları ve aday adaylarının yanısıra, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, mahalle dernekleri ve STK temsilcilerinin yer aldığı turnuvada konuşmacıların, sporun birlik ve beraberlikteki önemi ile Mustafakemalpaşa hakkındaki düşünceleri ilgi ile dinlendi.

Çiftetelli oynadılar

Yapılan konuşmalar ve ödül töreninin ardından, Mustafakemalpaşa yöresine ait çiftetelli müziğinin ritmine dayanamayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, karşılıklı çiftetelli oynayarak birlik beraberlik mesajı verdiler.

Dernek Yönetim Kurulu üyeleri ve Spor Komisyonu, iki ay süren ve başarılı geçen turnuvanın, güzel bir şekilde noktalanmasından duydukları mutluluğu aktarırken, turnuvanın önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek, daha geniş kitlelere ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdiler. - BURSA