AK Parti üye çalışmalarına hız verdi
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AK Parti üye çalışmalarına hız verdi

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, partiye üye çalışmalarına tüm hızıyla devam edildiğini açıkladı.

AK Parti üye çalışmalarına hız verdi
22.07.2020 15:53 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:57

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, partiye üye çalışmalarına tüm hızıyla devam edildiğini açıkladı.

Kendisinin de bizzat üye çalışmalarına katıldığını dile getiren Mustafa Alkayış, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının talimatları doğrultusunda AK Parti üyelerinin bir yandan güncellendiğini diğer yandan da yeni üyelerin kaydedildiğini söyledi.

Alkayış, "AK Parti ailemizi genişletmeye halkımızın bütün kesimlerini partimizle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar doğrultusunda merkez ilçe teşkilatımız olarak bütün teşkilat kademelerimizle bütün vatandaşlarımızı partimize davet ediyor, Cumhurbaşkanımızın selamı ile partimizi daha da ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bu noktada AK Parti İl Başkanımız, Belediye Başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız ve köy başkanlarımız olmak üzere çok geniş bir teşkilat ağı ile sahadayız.

AK Parti teşkilatı olarak partimize gönül vermiş Cumhurbaşkanımız misyonuna ve vizyonuna sahip çıkan her hemşerimize ulaşmaya onlarla bir araya gelmeye özen gayret gösteriyoruz. Bu noktada hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz, her zaman partimize, Cumhurbaşkanımıza her dönemde çok büyük destek verdi. Sahada da görüyoruz ki bu destek aynı şekilde devam etmektedir. Bu destek ve bu ilgi elbette hem sorumluluğumuzu arttırmakta hem de çalışmalarımızda heyecanımızı arttırmaktadır. Üye çalışmalarımızı özellikle sosyal medyadan ve basın yayın organlarından takip eden hemşerilerimiz mesajları ile veya telefon ederek bizlere ulaşıyor.

AK Parti Adıyaman Merkez İlçe başkanlığı olarak bizler 33 mahallede faal çalışmalar yürüten mahalle başkanlıkları olan bir partiyiz. Bu vesile ile hemşerilerimiz hangi mahallede oturuyorlar ise o mahallenin mahalle başkanına ulaşarak rahatlıkla partimize üye olabilirler. Hanım kardeşlerimiz kadın kolları üzerinden, genç kardeşlerimizde gençlik kollarımız üzerinden partimize üye olabilirler. Günün her saati iletişim kanalları üzerinden bizlere ulaşırlarsa kendileriyle iletişime geçerek istişarelerimizi gerçekleştiririz. Adıyamanlı hemşerilerimize tekrardan partimize ve Cumhurbaşkanımıza sahip çıktıkları İçin çok teşekkür ediyorum. Üye çalışmamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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