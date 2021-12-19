AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı sona erdi - Haberler
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AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı sona erdi

AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı sona erdi
AA / Serkan Avci - Haberler | Politika

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen ve dün başlayan Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı tamamlandı.

MERSİN (AA) - Ak Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen ve dün başlayan Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda organize edilen programın ikinci gününde, GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş "Dünyanın Yeni Yıldızı", sanatçı Uğur Işılak "Motivasyon", AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir "AK Belediyecilik", araştırmacı yazar Abdurrahman Uzun "Etkili İletişim" konularında sunum yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen eğitim programına, bazı milletvekilleri ile birlikte, il, ilçe, kadın ve gençlik kolları üyeleri, belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı sona erdi

AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı sona erdi

AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı sona erdi

AK Parti Teşkilat Akademisi Mersin Eğitim Programı sona erdi

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AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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