AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek

ABD'de Wayfair isimli internet sitesinin mobilya görünümü altında müşterilerine çocuk sattığı iddialarının ardından söz konusu durumun Türkiye'de de olabileceği gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz, adliyemiz inceleyecektir" dedi.

13.07.2020 18:57 | Son Güncelleme: 13.07.2020 19:38

ABD'de Wayfair isimli internet sitesinde çocuk ticareti skandalının patlak vermesinin ardından Türkiye'de çok bilinen alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol'da da çocuk kıyafetlerinin fahiş fiyatlara satılması sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Söz konusu durum, Wayfair benzeri bir durumun olduğu iddialarını güçlendirmişti. Bu konu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e de soruldu. Çelik, emniyet güçlerinin gerekli incelemeleri yapacağını söyledi.

"HERKESİN BU ÇOCUKLARIN PEŞİNE DÜŞMESİ GEREKİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası gündemi sarsan Wayfair skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Yabancı bir alış veriş sitesi üzerinden kaçırılmış çocukların pazarlandığına dair bir gündem oldu. İşin bize yansıyan bir boyutu söz konusuysa güvenlik birimlerimiz ve adliyemiz inceleyecektir. Bu gündemi ilgililere bildirdik. Kaybolan ve ailelerinden ayrı kalan çocukların toplamının 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu çocuklar insanlığın onuruna ve şerefine emanettir. Herkesin bu çocukların peşine düşmesi gerekir. Bu konu çok acı verici bir konudur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu satış sayfasının ürün kataloğunda kabanın fiyatı 290 bin lira, elbise fiyatı 120 bin lira şeklinde verilmiş. Fiyatların bu bu denli abartılı oluşu sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Kullanıcıların paylaştığı ekran görüntülerinin ardından, söz konusu ürün kataloğunda sadece 4 kıyafeti olan mağazanın fiyat ve kodları, ABD'deki Wayfair skandalına Türkiye'nin de dahil olup olmadığı tedirginliğine yol açtı. Benzer bir başka e-ticaret sitesinde aynı markaya ait çocuk takımları fiyatının ise 45-50 TL civarında olduğu görüldü.

WAYFAİR SKANDALI NEDİR?

2002'den beri mobilya ve ev eşyaları satan Amerika merkezli e-ticaret sitesi Wayfair'de, fahiş fiyatlara satılan ürünler üzerinden çocuk ticareti yapıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Wayfair skandalı, ilk olarak bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşım sonrası patlak verdi. Paylaşılan videoda, Wayfair üzerinden satılan ürünlere kayıp çocukların isminin verildiği ve bu ürünlerin değerinin onlarca kat üzerinde satıldığı söyleniyor. Örneğin; başka sitelerde 300 dolara satılan bir dolap Wayfair'de 10.899,99 dolar ücret ve Anabel 5 ismiyle listeleniyor. Bu ismin ABD'de 13 Mayıs'tan beri kayıp olan 14 yaşındaki Anabel Wilson ile ilgisi olduğu düşünülüyor.

İDDİALARI YALANLADI

Wayfair yaptığı açıklamada, "Elbette ki; bu iddiaların hiçbirinde doğruluk payı yok. Söz konusu dolaplar, endüstriyel kullanım için tasarlanmış mobilyalar ve buna göre fiyatlandırıldı" dedi. Wayfair, dolapların özelliklerini daha doğru bir şekilde gösterecek yeni görsellerle tekrar satışa sunulması amacıyla bu ilanları sitesinden kaldırdığını açıkladı. Ancak sosyal medya kullanıcıları, Wayfair'in pazar yeri bölümünde farklı satıcılardan binlerce dolara satılan minder, yastık gibi başka ürünler de tespit etti. Wayfair konuyla ilgili; bu durumun dinamik fiyatlama algoritmasından kaynaklandığını ancak bazı ürünlerin fahiş fiyatlara ulaşmasının "teknik bir hata" olduğunu söyledi.

AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek

İlgili Haberler

ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Haber Yorumları (5)
DH64: uzak doguda cok cocuk istismarlari var...dunya cok kötü insanlarla doldu...bu internet iyi olmadi dolu manyak yüzustune cıkti....internet ruh hastasi kayniyor....
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALİ: göçmenlerin uydurması. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ALİ BOZKURT: Hele diyin türkiyede 500 bin kayıp çocuk nerede polis istikbarat neden partilerin oy oranlarını sayar jandarma ne işe yarar
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi Sağlık
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı Dünya
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek Politika
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo, Cadiz'e transfer oldu
Eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo, Cadiz'e transfer oldu
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
LGS sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Halife Hafter Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Ece Erken Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Büyük Ali Palabıyık Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Çocuk Düğün Ayasofya Sivasspor
Şu an buradasınız: AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 19:52:02. #1.14#
title