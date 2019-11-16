AK Parti Sözcüsü Çelik, nikah şahidi oldu

16.11.2019 22:20 | Son Güncelleme: 16.11.2019 22:23

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da katıldığı iki ayrı düğünde nikah şahitliği yaptı.

Çelik, kentteki bir otelde düzenlenen törenle dünya evine giren Gaye Gökçeli-Cahit Dalyan çiftinin düğününe katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kıydığı nikahta şahitlik yapan Çelik, evlilik cüzdanını Gaye Gökçeli'ye verip çifte mutluluklar diledi.

Ardından Esra Tiftik-Metin Kar çiftinin düğüne katılan Çelik, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in kıydığı nikaha şahitlik etti.

Çelik, çifte mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını Esra Tiftik'e sundu.

Kaynak: AA