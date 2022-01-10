AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kazakistan'ın barışını, istikrarını, birliğini, toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde sıkıntılı günlerin geride bırakılmasını temenni ettiklerini belirterek, "Şu nettir, Türkiye her zaman dost ve kardeş Kazakistan'ın yanında olacaktır, şartlar ne olursa olsun." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "devletin güvenlik güçlerinin kendisini dinlediğini" ifade ettiğini dile getiren Çelik, "Bunu yıllardır da söylüyor. İyi kötü siyasi birikimi olan bir partinin, iyi kötü siyasette deneyimli insanların ciddi bir şey söylediği zaman bir evrak koyması, bir belge koyması, bir delil sunması veya bu kanaate nasıl vardığını toplumla ciddi biçimde paylaşması gerekir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun çeşitli tarihlerde ailesinin, partisinin ve belediye başkanlarının dinlendiği yönünde iddialarda bulunduğunu ancak bununla ilgili bir belge ortaya koyamadığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İşte bizim yıkım siyaseti dediğimiz, kaos siyaseti dediğimiz şey budur. Bu arkadaşlarımız kutuplaşmadan bahsettikleri zaman asıl kutuplaşmayı toplumun değerleriyle yaşadıklarını, toplumun değerleriyle kendi kutuplaşmalarının artık yapısal bir sorun haline geldiğini net bir şekilde anlayıp, bu yapısal sorunu çözmeye çalışmaları gerekiyor."

İkinci bir kutuplaştırıcı tavrın ise sürekli toplumun demokratik kazanımlarına saldırmak olduğunu ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kazanımları bir gün anlaşılıyor ki ellerine fırsat geçerse altüst etmek için pusuda bekleyen, bir şekilde tuzak kuran pek çok sayıda kişi var zaten. Bakın bir siyasi tartışma olduğu zaman siyasetin tansiyonu biraz yükseldiği zaman ilk yaptıkları iş hemen Yassıada'ya memleketi götüren sürecin diliyle konuşmaktır. Bu dili o kadar rahat, o kadar kolay bir biçimde kullanabiliyorlar ki gerçekten bu kadar üzerinden tarih geçmesine rağmen birilerinin, maalesef akılla, makul bir şekilde düşünceyle siyaset yapmadığını, hala kin ve hesaplaşmayla siyaset yaptığını görüyoruz."

Çelik, kin siyasetinin doğru olmadığını, demokratik siyasetten, makul ve köprü kuran bir dilden herkesin kazanacağını vurguladı.

"Kazakistan'daki durumu çok yakın takip ediyoruz"

Çelik, Kazakistan'daki durumu çok yakın takip ettiklerini belirterek, 2-3 Ocak'ta başlayan 5 Ocak'ta hükümetin istifasıyla sonuçlanan olaylarda ortaya çıkan tablonun herkes için üzücü olduğunu söyledi.

Kazakistan ile Türkiye'nin çok köklü ilişkilerinin bulunduğuna işaret eden Çelik, üst düzey ziyaretlerin çok verimli ve çok yoğun bir şekilde gerçekleştiğini, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasının da çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Çelik, "Arzumuz, temennimiz Kazak halkının istediği şekilde Kazakistan'ın barışını, istikrarını, birlik bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü koruyacak şekilde bu sıkıntılı günlerin geride bırakılmasıdır. Şu nettir, Türkiye her zaman dost ve kardeş Kazakistan'ın yanında olacaktır, şartlar ne olursa olsun." diye konuştu.

Birtakım kara propaganda merkezlerinin böyle bir olay olduğunda meseleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden okumak için büyük bir gayret içerisine girdiğini belirten Çelik, Batılı bir haber ajansının, bunu "Türk Devletleri Teşkilatı'nın çöküşü" olarak nitelendirdiğini, daha sonra da birilerinin "Erdoğan, Kazakistan'da kaybetti" şeklinde "dar bakış açılarıyla ve küçük akıllarıyla" bir yaklaşım içine girdiğini aktardı. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazakistan'da kaybetmek ya da kaybetmemek gibi Türkiye'nin bir yaklaşımı yok. Cumhurbaşkanımız da Kazakistan'ın birliğini, bütünlüğünü, huzur içerisinde olmasını, geleceğe güvenle, ekonomik büyümesiyle, toplumsal huzuruyla bakmasını yine kendi kazanımı olarak görür. Birilerinin böyle her olay ortaya çıktığında 'Türkiye kaybetti, Türkiye kazandı, Erdoğan kaybetti, Erdoğan kazandı' gibi bir şeyi, hem Orta Doğu'da gördüğümüz hem bu bölgelerde gördüğümüz kötü bir siyaset alışkanlığının ürünüdür. Bunların çoğu da provokatif yaklaşımlardır."

"Pusuda bekliyorlar"

Çelik, son zamanlarda gördüğü en trajik haberlerden birini paylaşmak istediğini dile getirdi. Irkçılığı, İslam düşmanlığı, göçmen düşmanlığı ile öne çıkan, yolsuzluk yüzünden istifa etmek zorunda kalan Avusturya'nın eski Başbakanı Sebastian Kurz'un Avrupa Hoşgörü ve Uzlaşma Konseyi'nin başına geleceğine dair bir haber bulunduğunu aktardı.

Bütün bir Avrupa'da Yahudileri, Müslümanları, göçmenleri, yabancıları, birtakım farklı toplumsal grupları topyekun hedef alanın Nazi zihniyetli aşırı sağcılar olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Geçmişte Yahudilere dönük olarak ortaya koydukları zalimane yaklaşımları, bugün Müslümanlara dönük olarak ortaya koymak için pusuda bekliyorlar. Dolayısıyla Avrupa'da Müslümanların, Yahudilerin, göçmenler üzerine çalışan kuruluşların hepsinin topyekun güç birliği içerisinde, bu aşırı sağcılığa bu Nazi anlayışına karşı mücadele etmesi gerekir. Şimdi ise Müslüman düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı ile öne çıkmış bir şahsın böyle bir kuruluşun başına gelmesi doğrusunu söylemek gerekirse Avrupa'da aşırı sağcılara karşı verilecek bu mücadelenin inandırıcılığını azaltacaktır. Bu, herkesin beraberce topyekun bir şekilde ortaya koyması gereken bir mücadele."

"Bunlar, iki devletli çözüm perspektifini imha eden yaklaşımlardır"

Ömer Çelik, yerleşim yerleri ile ilgili olarak İsrail'de olumsuz gelişmelerin devam ettiğini belirtti. En son Kudüs Belediyesine bağlı Yerel Planlama ve İmar Komitesinin 3 bin 557 yeni birimin kurulmasına dair 5 yerleşim planına onay verdiğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Bunlar, iki devletli çözüm perspektifini imha eden yaklaşımlardır. Kendi içerisinde bir bütün olan Filistin devletinin var olmasını engellemeye dönük son derece radikal adımlardır. Bunu bir kere daha kınıyoruz. Bu yeni yerleşim yerine onay verilmesine, Birleşmiş Milletler'in daha güçlü bir ses çıkarması gerektiğini, ses çıkarmakla kalınmaması gerektiğini, bunun birtakım hukuki tedbirlerle engellenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Coğrafi bütünlüğe haiz bir Filistin devletini fiziksel olarak imkansız hale getiren bu yaklaşım, oradaki barışı da imkansız hale getirecektir. Bundan da herkes zarar görecektir. Biz bu doğrultudaki çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

"Medeniyet anlayışını Sayın Macron'a hediye ediyoruz"

Ömer Çelik, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'yi siyasi İslam'ı yaygınlaştırmakla suçladı ve 'Avrupa Birliğine giremez' dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Çelik, şöyle yanıtladı:

"Sayın Macron şunu unutmasın, Türkiye'nin faaliyetleri herhangi bir emperyal niyet içermiyor. Türkiye'nin faaliyetleri hem kendi egemenlik haklarını korumakla ilgilidir, hem de bölgedeki, yakın coğrafyamızdaki ülkelerle ve çeşitli kıtalardaki izlediğimiz politikalarla ilgilidir. Şimdi burada sorulması gereken soru şudur: Sayın Macron'un bütün bir dış politika perspektifi niye Türkiye karşıtlığı ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulmuştur? Özellikle son birkaç yıldır Sayın Macron'un bütün bir dış politika seferberliği, Erdoğan karşıtlığı ve Türkiye karşıtlığı üzerine kurulu, ikincisi Sayın Macron, Avrupa medeniyetinin değerlerinden bahsediyor. O zaman şunu sormak gerekiyor, bir ara size bahsetmiştim, yine burada Fransız yargısı, Fransız istihbaratçının hem DEAŞ ile hem PKK ile ilişkilerini devlet yetkililerinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini iddia ederek bir yargı süreci başlattı. DEAŞ ve PKK ile bu şekildeki bir ilişki biçimi Sayın Macron'un kafasındaki Avrupa medeniyeti anlayışının neresine yansıyor?"

Macron'un "Türkiye'nin siyasal İslam'ı yaymakta olduğundan" söz etmesine ilişkin Çelik, "Bunu neye göre söylüyor bunu? Türkiye, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini koruduğu zaman Türkiye'ye iftira atmak için söylüyor. Cumhurbaşkanımız Mısır'a gitti ve Arap baharı ülkelerinde laik devlet ilkesinin benimsenmesi gerektiğini söyledi, bir toplumsal barış prensibi olarak." dedi.

Fransa'da Avrupa Birliği bayrağının gönderden indirildiğini hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Ne için? Avrupa Birliği bayrağının orada asılı olması Fransız değerleriyle bağdaşmıyormuş. Sayın Macron, Avrupa Birliği bayrağını asmayacak bir siyasi kültüre destek vermesini, Avrupa medeniyetinin neresi ile bağdaştırıyor? Buna dair onlarca şey sayabilirim. ya ne yapalım Sayın Macron bizim medeni bulsun diye Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizden vaz mı geçelim? Sayın Macron'un anladığı tek şey var; Yunanistan'a ve Rum kesimine destek verirseniz medeni oluyorsunuz. Türkiye kendi hak ve menfaatlerini korur da Yunanistan ve Rum kesimine karşı çıkarsa medeni olunmuyor. Bu medeniyet anlayışını biraz evvel saydığım sebeplerle alt alta yazarak Sayın Macron'a hediye ediyoruz. Bunu istediği gibi kullanabilir. Bunun dünyada hiçbir alıcısının olmadığını da biliyoruz."

Macron'un Türkiye'yi medeni sayması için Karabağ savaşında Azerbaycan'a destek verilmemesi, Ermeni saldırganlığı karşısında sessiz kalınması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerden vazgeçmesi gerektiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Biz bunları yapmayacağız. Ama bizim Sayın Macron'un bu anlayışını medeni bir siyasi anlayış olarak kabul etmemiz için Sayın Macron'un Hafter'e destek vererek Libya'da gerçekleştirdiği toplu mezarlardan özür dilemesi gerekiyor. 'Fransız sömürgesinden önce Cezayir'de bir Cezayir milliyeti yoktur' anlayışını ortaya koyduğu için Cezayir halkından özür dilemesi gerekiyor. Fransa Afrikası denilen o coğrafyadaki bütün suçlardan dolayı özür dilemesi gerekiyor. DEAŞ terör örgütüne ve PKK terör örgütüne daha önce Lafarge denilen bir çimento firmasının şimdi de doğrudan Fransız istihbaratının devlet yetkililerinin bilgisi dahilinde verdiği destek karşısında teröre verilmiş destekten dolayı özür dilemesi gerekiyor. Biz de o zaman onu medeni sayarız. Dolayısıyla medeniyet anlayışını Sayın Macron'a hediye ediyoruz. Biz kendi medeniyet ilkelerimize yol yürümeye devam ediyoruz."

(Sürecek)

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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