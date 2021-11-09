Ömer Çelik: "Devletimiz Malatya'da tüm kurumlarıyla arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" - Haberler
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Ömer Çelik: "Devletimiz Malatya'da tüm kurumlarıyla arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ömer Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletimiz Malatya'da tüm kurumlarıyla arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

MALATYA (İHA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletimiz Malatya'da tüm kurumlarıyla arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da bir binanın çökmesi sonucu vatandaşlarımızın yaralandığını üzülerek öğrendik. Devletimiz tüm kurumlarıyla arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Göçükten etkilenen tüm Malatyalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun Malatya" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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