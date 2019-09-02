AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu...
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz.
02.09.2019 18:52
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması AK Parti MYK toplandı
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz."
Kaynak: AA