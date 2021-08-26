AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor" dedi.

Afganistan'da görev yapan Türk askerinin görevini başarıyla yerine getirdiğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'da görev yapan, dost ve kardeş Afgan halkının barış, huzur ve istikrarına katkı sunan Silahlı Kuvvetlerimiz bir görevi daha başarıyla yerine getirmiştir. Kahraman askerlerimizi kutluyoruz. Bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Kabil Havaalanı misyonunda görev yapan askerlerimiz vatanımıza dönüyor. Türkiye, Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edecektir. Türkiye güvenilir bir dost, kardeş ve müttefiktir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı