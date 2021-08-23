AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "2021-2022 eğitim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak. Ders saatlerinin azaltılmaması öğrencilerin geleceği açısından çok önemli. Mazereti olan öğrenciler EBA üzerinde devam edebilecek." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yüz yüze eğitime dair açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitime ilişkin konuşan Çelik, okulların 6 Eylül'de tüm kademelerde açılacağını söyledi.

"5 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM YAPILACAK"

Çelik, "2021-2022 eğitim yılı 6 eylülde başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak. Ders saatlerinin azaltılmaması öğrencilerin geleceği açısından çok önemli. Mazareti olan öğrenciler EBA üzerinde devam edebilecek. İhtiyaç durumunda maskeler okullarda ücretsiz dağıtılacak." diye konuştu.

"TÜRKİYE TOPLAMA KAMPI DEĞİLDİR"

Mültecilerle ilgili de açıklama yapan Çelik, "Ölümden kaçıp ülkemize sığınmış insanlara karşı ırkçı bir yaklaşımın ortaya konulmaması gerekir. Bazılarının küçük oy hesaplarıyla bunu yapmaya çalıştığını görüyoruz. Avrupa'daki ırkçıların, sağcıların, faşistlerin, Müslüman ve Türklere karşı kullandığı dili görüyoruz. Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur. Türkiye toplama kampı değildir, burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamaların hepsi yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.