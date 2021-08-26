AK Parti Sivas milletvekilleri Yılmaz ve Soluk, Ulaş ilçesini ziyaret etti
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AK Parti Sivas milletvekilleri Yılmaz ve Soluk, Ulaş ilçesini ziyaret etti

AK Parti Sivas milletvekilleri Yılmaz ve Soluk, Ulaş ilçesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Mehmet Habib Soluk, Ulaş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Mehmet Habib Soluk, Ulaş ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Ulaş İlçe Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz ve Soluk, muhtarlar ve partililerle buluştu.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Uğur ve İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Gençer'den ilçe hakkında bilgi alan milletvekilleri, daha sonra talepleri dinledi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla zor bir dönemden geçildiğini söyleyerek, buna rağmen Türkiye'nin büyüyen bir ülke olduğunu belirtti.

Salgın döneminde esnafın yanında olmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Yılmaz, salgınla mücadelede aşılamanın önemine vurgu yaptı.

İlçeye yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Yılmaz, "Ulaş'ta baraj ve göletler yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Toprağı suyla birleştirerek çiftçimizin kazancını artıracağız." dedi.

Esnaflarla da bir araya gelen Yılmaz ve Soluk, Belediye Başkanı Turan İlbey'i de ziyaret etti.

Ziyarete, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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