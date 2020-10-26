AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Zara'da
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AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Zara'da

26.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:29
AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Zara'da

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, incelemelerde bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

Yapımı yakın zamanda tamamlanan Zara Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi binasını ziyaret eden Soluk, yetkililerden bina hakkında bilgi aldı. Buradaki ziyaretin ardından Zara Kent Meydanı proje alanına geçen Soluk, yetkililerden proje hakkında bilgi aldı, alanda incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerin ardından AA muhabirine açıklama yapan Soluk, "İnşaatın taamına yakınının tamamlandığı öğretmenevimizde düzenlemeler devam etmekte. Şuan yemekhane, restoran ve otel olarak faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Biz de ilk misafirleri olarak burada konaklayarak, binamızın durumunu değerlendirmiş olacağız." dedi.

Zara Kent Meydanı hakkında da açıklama yapan Soluk, "Eski hükümet konağımız ve Gazi İlkokulumuz bina olarak ömrünü tamamlanmıştı. Bu kurumlarımız yeni binalarına kavuştuktan sonra eski alanda bir çalışma başlattık. Yakın zamanda da ihalesi gerçekleştirilerek yer teslimi yapıldı. Eski hükümet konağı ve Gazi İlkokulu alanına peyzaj uygulaması, bin kişilik tribün, süs havuzu, saat kulesi ve dinlenme alanları yapılarak ilçe meydanı Kızılırmak Sosyal Tesisleri'ne bağlanmış olacak. Böylelikle güzel ve yeşil bir meydanımızı ilçemize kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Soluk, ilçedeki ağaçlandırma çalışmalarına bu yıl da hız verileceğini, Pur mevkisinin ağaçlandırılacağını da sözlerine ekledi.

Soluk'un ziyaretine, Kaymakam Mehmet Sayın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş, Zara Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi Müdürü Behlül Koçtepe, Zara Orman İşletme Şefi Zeki Görgülü, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur ile kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Özel

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