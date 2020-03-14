AK Parti Sivas Milletvekili Soluk, Zara'da AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Zara ilçesinde incelemelerde bulundu.

Zara ilçesine gelen Soluk, ilk olarak Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi inşaatında incelemelerde bulundu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş'tan bilgi aldı.

Soluk, daha sonra Atatürk Anaokulu yanında inşa edilmesi planlanan özel eğitim merkezi için tahsis edilen arsayı inceledi.

Soluk, "Sivas bölgemizde öğretmenevlerimiz yenileniyor. Zara ilçemizde de yakında açılışını yapacağız. Öğretmenevimiz biterken, diğer taraftan okullarımızın bir arada olduğu bölgede özel eğitim merkezi inşa edeceğiz. Gerekli tüm altyapının sağlanılacağı özel eğitim merkezimizi bu yıl yapıp bir an evvel hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA