AK Parti Sivas Milletvekili Soluk Şarkışla'da
AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, Şarkışla'da istişare toplantısına katıldı.
AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, Şarkışla'da istişare toplantısına katıldı.
İlçe teşkilat başkanlığında düzenlen istişare toplantısında ilçede yaşanan sorunlar ve çözümleri ele alındı.
Milletvekili Soluk, toplantıda yaptığı konuşmada, sorunların en kısa sürede çözülmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
Toplantıya, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Öksüm ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.