AK Parti Simav İlçe Teşkilatı'ndan Kaymakam Arslanköylü'ye hayırlı olsun ziyareti
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AK Parti Simav İlçe Teşkilatı'ndan Kaymakam Arslanköylü'ye hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Simav İlçe Teşkilatı'ndan Kaymakam Arslanköylü'ye hayırlı olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Simav İlçe Teşkilatı, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

AK Parti Simav İlçe Teşkilatı, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü'ye tebrik ziyaretinde bulundu.

Simav AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, Ankara Yenimahalle Kaymakamı olarak atanan Türker Çağatay Halim'in yerine, Sakarya'nın Ferizli İlçe Kaymakamı Bahattin Alp Arslaköylü'nün atandığını ifade etti.

Başkan Kulat " Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı, İl Genel Meclisi üyeleri, AK Partili Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay ve Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, ilçemize hoş geldin dedik. İlçemizdeki ekonomik, sosyal ve kültürel yatırımlarla, termal turizm ve organize sera bölgesiyle ilgili bilgi verdik. Bölgenin önemli termal kenti olan Simav hakkında hazırlanan ve uygulanan projelerimizi tanıttık. İlçemizde yapacağı çalışmalar için, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü'ye başarılar diledik" dedi.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti. - KÜTAHYA

AK Parti Simav İlçe Teşkilatı'ndan Kaymakam Arslanköylü'ye hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AK Parti Simav İlçe Teşkilatı'ndan Kaymakam Arslanköylü'ye hayırlı olsun ziyareti - Haberler
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