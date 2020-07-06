AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan'da koronavirüs tespit edildi
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AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan'da koronavirüs tespit edildi

ADANA'da, AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan'da koronavirüs tespit edildi
06.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:00

ADANA'da, AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. 

AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı'nda bir çalışanda koronavirüs tespit edilmesinin ardından İlçe Başkanı Ahmet Akan da bazı belirtiler üzerine test yaptırdı. Akan, testi pozitif çıkınca Çukurova Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisine alındı. Akan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yakın zamanda İl Başkanlığı'nda düzenlenen yönetim toplantısına katılan yöneticilere de Covid-19 testi yapıldı, sonuçların ise negatif çıktığı belirtildi.


Kaynak: DHA

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