AK Parti Savur 6. Olağan Kongresi

Mardin AK Parti Savur İlçe Teşkilatı'nın 6. Olağan Kongresi yapıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre, milletvekillerinin yaptığı konuşmanın ardından seçim kurulu tarafından kurulan sandıkla seçime geçildi.



Mevcut başkan Sebahattin Kaya'nın başkanlığındaki tek listeyle seçime gidilen kongrede, kullanılan 404 delegenin oyunu alan Kaya, yeniden AK Parti İlçe Başkanlığına seçildi.



Kaya, kendine destek veren herkese teşekkür ederek, bu güvene layık olmaya çalışacağını ifade etti.





Kaya şöyle konuştu:



"Bugün gerçekleştirmiş olduğumuz kongreye katılan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Kongremize katılmak için gelen misafirlerimizin salona sığmayan bir kalabalığa ulaşması da, bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Bu vesileyle, yeni oluşturmuş olduğumuz ve delegelerimizin takdiri ile seçilmiş olan yönetimimiz ile Savur ilçemiz için gece gündüz demeden tam kadro çalışmaya devam edecek, güveninize layık olmaya gayret göstereceğiz. Her şey Savur'a daha iyi hizmet için."



Kongreye, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Siirt Milletvekili ve İl Koordinatörü Osman Ören, Mardin eski milletvekilleri Nihat Eri, Süleyman Bölünmez, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Hakimoğlu, il ve ilçe teşkilatları katıldı.