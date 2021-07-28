AK Parti Samsun Milletvekili Yılmaz, Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu
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AK Parti Samsun Milletvekili Yılmaz, Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu

AK Parti Samsun Milletvekili Yılmaz, Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Yılmaz, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin ülke için projeleri bulunmadığını, projeleri sorulduğunda, "Hazırlıklarımız devam ediyor" dediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti kadrolarının halkın büyük desteğiyle "en iyi hizmette daima ileri" anlayışıyla güçlü Türkiye yoluna odaklandığını anlatan Yılmaz, "Türkiye büyük kazanımlar elde etti. Ülkemizin her noktasında hizmet seferberliği yaşandı. Hiçbir zaman rehavete kapılmadan yolumuza devam etmek zorundayız. Varsın, kim kiminle yürürse yürüsün. Bizim yoldaşımız, milletimizdir. Aziz halkımızla her zaman kucaklaştığımız, gönlümüzde en iyi hizmet anlayışıyla hareket ettiğimiz sürece her zaman büyük hedeflere koşacağız. Bunun için AK Parti kadroları olarak daha çok gönüllere girmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza Belediyesinin hizmetleri ve hayata geçirilecek projeleri hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Köse, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt, AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır, AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican ile partililer katıldı.

Yılmaz, toplantının ardından ilçede taziye ve iş yeri ziyaretlerinde bulundu.

AK Parti Samsun Milletvekili Yılmaz, Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu
AK Parti Samsun Milletvekili Yılmaz, Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu
AK Parti Samsun Milletvekili Yılmaz, Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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AK Parti Samsun Milletvekili Yılmaz, Havza İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu - Haberler
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