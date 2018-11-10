AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek Açıklaması

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, "Mahalli seçimler için aday adaylığı sürecimiz başladı. Bundan sonra da parti organları olarak sorumluluklarımızı bilip onun gereğince, belirlenecek adaylarımıza destek olup, onlarla birlikte öncelikle halkın gönlüne girip, seçimlerde en fazla oyu almak için çalışacağız." dedi.

Atabek, Geyve Belediyesi Şehit Muhammed Fatih Safitürk Sosyal Tesislerinde düzenlenen Kadın Kolları İlçe Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Atabek, kadınların hayatın her alanında başarılı işlere imza atmakla görevlendirildiğini, dolayısıyla siyasette de etkin rol alarak yönetim biçimlerinde varlık göstermeleri gerektiğini söyledi.

Yaklaşan yerel seçim süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Atabek, partisinin kadına verdiği değeri ve aktif siyasette kadın olarak rol almanın önemini anlattı.

Kendisinin parti müşahitliğinden başlayarak farklı görevlerde bulunduğunu anımsatan Atabek, kadın kolları teşkilatlarının AK Parti'nin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu kaydetti.

Kadınların her eve girerek hal hatır sormaları gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunu, hizmet aşkını anlatmaları gerektiğini dile getiren Atabek, "Şimdi de önümüzde yeni bir süreç var. Mahalli seçimler için aday adaylığı sürecimiz başladı. Bundan sonra da parti organları olarak sorumluluklarımızı bilip onun gereğince, belirlenecek adaylarımıza destek olup, onlarla birlikte öncelikle halkın gönlüne girip, seçimlerde en fazla oyu almak için çalışacağız ve hepinizin, hepimizin sayesinde, tabii ki Allah'ın izniyle Sakarya'da hali hazırda olduğu gibi bütün belediyelerimizde AK Parti bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz. Ülke genelinde de rekor bir oyla seçimleri tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.