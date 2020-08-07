AK Parti Osmaniye milletvekilleri Durmuşoğlu ve Kaya esnafı ziyaret etti
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AK Parti Osmaniye milletvekilleri Durmuşoğlu ve Kaya esnafı ziyaret etti

AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Düziçi, Yarbaşı, Ellek, Atalan ve Böcekli'de esnafları ziyaret etti.

AK Parti Osmaniye milletvekilleri Durmuşoğlu ve Kaya esnafı ziyaret etti
07.08.2020 09:41 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:38

AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Düziçi, Yarbaşı, Ellek, Atalan ve Böcekli'de esnafları ziyaret etti.

Durmuşoğlu, ziyaretler esnasında yaptığı konuşmada, ilçelerin ve beldelerin beklentileri neyse buna yönelik hizmet vermek için çalıştıklarını söyledi.

Salgın sürecinde güçlü bir hükümetin, yönetimde istikrarlı bir iktidarın ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını belirten Durmuşoğlu, şöyle devam etti:

"Parlamentonun 100. yılında, 2023 Türkiyesi'nde hedefler koyduk. Bu hedefleri yakalamamız anlamında Cumhur İttifakı'nın önemi ortada. Çünkü küresel güçler ve yerli işbirlikçileri bundan çok rahatsızlar. Biz vatan, millet sevdalılarıyla 2023 hedeflerine hep beraber ulaşacağımızdan eminiz, kuşkunuz olmasın."

AK Parti Osmaniye Milletvekili Kaya ise Düziçi'nde yapılacak olan devlet hastanesinden, dere ıslahına kadar her türlü yatırımların sonuna kadar destekçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

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