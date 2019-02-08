AK Parti ve CHP'de 2 İsim Sağlık Sorunları Nedeniyle Adaylıktan Çekildi

Elazığ'ın Maden ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Ekrem Kaçar, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi. CHP'de ise Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak açıklanmasının ardından aday gösterilen Seferihisar Belediye Başkan Adayı Yelda Celiloğlu da adaylıktan çekildi.

Kaçar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkezi'nin takdirleri ile Maden Belediye Başkan adayı olarak isminin açıklandığı günden itibaren, ilçenin AK Parti belediyeciliği hizmetlerine kavuşması için yoğun bir çalışma sürdürdüğünü belirtti. Kaçar bu çalışmalar sırasında sağlık sorunlarının ortaya çıktığını ifade etti.

"AK PARTİ MADEN ADAYLIĞINDAN FERAGAT ETMİŞ BULUNMAKTAYIM"

Adaylıktan çekildiğini duyuran AK Parti Belediye Başkan adayı Ekrem Kaçar, şunları kaydetti:

"Her zaman bir ferdi olmaktan gurur duyduğum AK Parti'nin bu süreçte yeni bir değerlendirme yaparak daha etkili bir seçim kampanyası yürütecek, ilçemize çok daha başarıyla hizmet verecek bir arkadaşımızı belediye başkan adayı olarak belirlemesini sağlamak adına parti büyüklerimizin de olurlarını alarak, AK Parti Maden Belediye Başkan Adaylığı'ndan feragat etmiş bulunmaktayım."

Ekrem Kaçar

SAĞLIK DURUMUNUN EL VERDİĞİ ÖLÇÜDE ÇALIŞMALARA DESTEK VERECEK

Kaçar, kendisinden sonra belediye başkan adayı olarak belirlenecek kişinin yanında olacağını ve sağlık durumunun el verdiği ölçüde çalışmalarına destek vereceğini ifade etti.

CHP'NİN SEFERİHİSAR ADAYI CELİLOĞLU DA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İzmir'de,de CHP'nin Seferihisar Belediye Başkan Adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi.

CHP İlçe Başkanı Senem Solak, gazetecilere yaptığı açıklamada Celiloğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilme kararı aldığını söyledi.

Yelda Celiloğlu

TUNÇ SOYER'İN YERİNE ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

Celiloğlu'nun kararını kendilerine ilettiğini aktaran Solak, yeni adayın en kısa sürede belirleneceğini ifade etti.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak açıklanmasının ardından Celiloğlu aday gösterilmişti.

Kaynak: AA