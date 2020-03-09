AK Parti'nin Kahramanmaraş'taki ilçe kongreleri süreci devam ediyor AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, "Kahramanmaraş İçin İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla başlattıkları 7. Olağan Kongre sürecinin devam ettiğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, "Kahramanmaraş İçin İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla başlattıkları 7. Olağan Kongre sürecinin devam ettiğini söyledi.

Debgici, yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesinde kahraman Mehmetçiklerin yürekleri dağlayan şehadet haberi sonrasında erteledikleri Çağlayancerit ve Pazarcık ile Afşin ilçe kongreleriyle ilgili sürecin devam ettiğini söyledi.

Göksun ilçesinde 7 Mart'ta büyük bir coşku ve katılım ile kongre gerçekleştirdiklerini ifade eden Debgici, aynı gün, Ekinözü ilçesinde de başvuruda bulunan adaylara yönelik teşkilat temayül yoklaması da yaptıklarını belirtti.

Sürecin tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Debgici, şunları kaydetti:

"Aday olmayacağını açıklayan Elbistan ve Türkoğlu ilçe başkanlarımızın açıklamaları sonrasında bu ilçelerimizde de yoğun bir şekilde adaylık başvuruları devam etmektedir. İnşallah bu hafta sonu da Elbistan ve Türkoğlu ilçelerimizde başvuruda bulunan adaylarımıza yönelik teşkilat temayülümüzü yapacağız. Ertelenen ilçe kongrelerimizden Afşin ilçemizde 21 Mart 2020 Cumartesi günü, Çağlayancerit ve Pazarcık ilçelerimizde 22 Mart 2020 Pazar günü kongrelerimizi yapacağız. Partimiz kurulduğu günden bugüne büyük bir coşku ve heyecanla bayram havasında geçen kongrelerimizde desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve büyük bir katılım sağlayan teşkilat mensuplarımıza, üyelerimize ve tüm hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum."

Debgici, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

Kaynak: AA