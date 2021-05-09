AK Parti'nin 'CHP yalan üretim merkezi' videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran detay

AK Parti'nin hazırladığı 'CHP Yalan üretim merkezi' animasyonu oldukça konuşulmuş fakat kısa bir süre sonra 'Maksat hasıl oldu' denilerek paylaşımlar kaldırılmıştı. Bu gelişmelerin ardından ortaya dikkat çeken iddialar atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videoyu beğenmediği ve muhalefetin amacına hizmet ettiği için 'kaldırın' talimatı verdiği iddia edildi.

AK Parti'nin hazırlattığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın canlandırıldığı "Yalan üretim merkezi" adıyla yayınlanan ve daha sonra silinen çizgi film konuşulmaya devam ediyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, videoda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na içirilen "papağan iksiri" sonrasında, "128 milyar dolar nerede?" sorusunu tekrarlamaya başladığı ve bu nedenle de "Videonun AK Parti'den çok muhalefetin tezlerini destekler durumda olduğu" belirtilerek animasyonu hazırlayanlara da sert tepki gösterdiği kaydediliyor.

BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

Erdoğan'ın böylesi bir videodan beklentisinin; CHP'nin iddialarına karşılık tek cümlelik, akıcı ve akılda yanıtlar verilmesi olduğu iddia ediliyor. Erdoğan'ın videoya eski tartışmaları yeniden gündeme getirdiği gerekçesiyle de tepki gösterdiği de öne sürüldü.

AK PARTİ'DEN 'MAKSAT HASIL OLDU' AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Videonun AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından kaldırılmasının ardından bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, videonun amacına ulaştığını belirterek, ''Siyasette seviyeli muhalefetin oluşması için AK Parti olarak bir adım attık. Siyasette yalanın ulaştığı boyuta dikkat çektik. Maksat hasıl oldu'' demişti.

Animasyonda, "yalan jeneratörü" ve "insafsız yalan aracı" gibi makinelerle yalan üretimi yapıldığı anlatılıyordu.