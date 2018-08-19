AK Parti Myk'de Devir Teslim

AK Parti'de Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Erkan Kandemir, görevi Mustafa Ataş'tan; Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Ali İhsan Yavuz, görevi Ahmet Sorgun'dan devraldı.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi sonrası belirlenen yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin devir teslim töreni, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Kandemir, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Ataş'ın ardından böyle bir göreve getirilmenin kendisi için onur olduğunu söyledi.

Kurumsal bir siyasi hareket olan AK Parti'nin özünde teşkilatçılığın bulunduğunu dile getiren Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu, teşkilatçılığı ondan öğrendiklerini ifade etti.

Kandemir, "Bizde anlayış, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, hakimlik değil, hadimlik, kademeler arttıkça hademe olmak, mücadele etmek, hizmet etmek, gayret etmek. Bu vazifeyle daha çok hizmet edeceğini biliyor olmak, bizim temel teşkilatçılık şiarımız." dedi.

Yerel seçimlere dikkati çeken Kandemir, böyle bir dönemde daha çok çalışılması gerektiğini vurguladı.

AK Parti'nin dünkü 6. Olağan Kongresi'ne değinen Kandemir, "Dün bir kere daha gördük ki 17 senenin sonunda değil, 17 senenin başındayız. Heyecanımız diri, Allah'ın izniyle bu ülkeye de dünyaya da bir iddiayı, hayali gerçeğe çevirmenin ne demek olduğunu göstermiş olmanın, yarını daha güzel yapacak olmanın gayretini hep birlikte göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kandemir, bugüne kadar görev yapan teşkilat başkanlarına şükranlarını sundu.

"Ömrümün sonuna kadar davamız için çalışmaya hazırım"

Görevi Kandemir'e devreden Mustafa Ataş da siyasi hayatına 1977'de Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları'nda başladığını, 41 yılı aşkın süredir aktif olarak siyasette yer aldığını belirtti.

Ataş, 12 Eylül 2015'te teşkilat başkanlığı görevini üstlendiğini, AK Parti Genel Merkezi'nde 16 yıldır görev yaptığını söyledi. Ataş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu süreçte kendisini desteklediği için teşekkür etti.

Teşkilatçılığı Erdoğan'dan öğrendiğini ifade eden Ataş, merkeze adaleti, dürüstlüğü, sadakati, ahlakı koyduklarını, bu düsturlarla çalıştıklarını kaydetti.

Teşkilat başkanıyken Erkan Kandemir ile İstanbul'da çok iyi çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ataş, birlikte çalışmaktan onur duyduğu Kandemir'e görevi teslim etmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Erdoğan ile 33 yılı aşkın süredir çalışmaktan onur ve gurur duyduğunu vurgulayan ve duygusal anlar yaşayan Ataş, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Bunun bir vedalaşma olarak görülmemesini isteyen Ataş, 41 yılını bu davaya adadığını, ömrünün sonuna kadar davaları için çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Ataş, Kandemir'in her zaman yanında olacağını belirterek, görevinde başarılar diledi.

"Çok çalışacağız ve başarıya ulaşacağız"

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Ali İhsan Yavuz, görevi Ahmet Sorgun'dan devraldı.

Çok güzel bir kongre geçirdiklerini belirten Yavuz, ardından MKYK'nin toplandığını ve MYK'nin açıklandığını anımsattı.

Kendisine de Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinin tevdi edildiğini dile getiren Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce 7 yıl Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı yaptım. Son bir yıldır da Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını sürdürmekteydim. Ahmet Sorgun Başkanımızla çok başarılı işlere imza attık. Sayın Başkanımız bayrağı bize çok yüksek bir noktada teslim etti. İnşallah biz de o bayrağı aşağı düşürmeden çalışacağız. Yerel seçimlerden en iyi sonucu almak için tüm unsurlarımızla adeta seferber olacağız."

Ahmet Sorgun da 2 yılı aşkın süredir beraber çalıştığı Yavuz'a görevi teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Sorgun, "Allah hayırlı eylesin. Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerde de başarılı olacaklarına inanıyorum." dedi.