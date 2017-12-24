AK Parti Mut İlçe Başkanlığına Kasap Yeniden Seçildi
AK Parti Mut İlçe Başkanlığına Celal Kasap yeniden seçildi.
AK Parti Mut İlçe Başkanlığına Celal Kasap yeniden seçildi.
AK Parti Mut 6. Olağan Genel Kurulu Mut Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kongreye, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Merkez Akdeniz Bölge Koordinatörü Ahmet Koca, AK Parti Mersin milletvekilleri Yılmaz Tezcan, Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın, Mersin İl Başkanı Cesim Ercik'in de katıldığı kongerede tek listeyle seçime giden Celal Kasap 400 delegenin oyunu alarak AK Parti Mut İlçe Başkanlığına yeniden seçildi.
Yönetim Kurulu ise Sefer İlyan, İlyas Ünal, Züleyha Ündar, C.Celalettin Cengiz, Soner Soluk, Emine Bastunlu, Mehmet Ali Canatan, Adem Çopur, Ali Uysal, Nebi Genç, İdris Uçar, Ali Sezai Çerekçi, Abidin Erdal, Süleyman Güleç, Muhammet Mustafa Gök, Mehmet Demir, Mahmut Uysal, Yahya Göker ve Mustafa Pınar'dan oluştu. - MERSİN