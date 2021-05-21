AK Parti yönetiminden en net Bakan Soylu açıklaması: Görevinin başında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti yönetiminden en net Bakan Soylu açıklaması: Görevinin başında

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Politika

Eski AK Parti milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, Anadolu Ajansı muhabirinin Bakan Mustafa Varank'a sorduğu Sedat Peker sorusuna çok sert tepki göstererek, "Süleyman Soylu bakanımız kırgın ama keyifliydi; görevinin başında" dedi.

Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın sorusu sorusuyla ilgili bir sert bir paylaşım yapan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olay sonrası kırgın ama görevinin başında bulunduğunu belirtti.

Tayyar, "Az önce @suleymansoylu bakanımızın yanından ayrıldım. Peker'den savcı ve muhabire uzanan içerdeki kirli ağı öğrenince midem bulandı, devletim adına üzüldüm. Çok yazık. Bu arada @suleymansoylu bakanımız kırgın ama keyifliydi. Görevinin başında, Rabbim yardımcısı olsun" dedi.

MUHABİRİN SORUSU GÜNDEMİ ALTÜST ETTİ

AA Muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın, basın toplantısı sırasında Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında gündeme getirdiği iddialardan bahsedip, "Üç buçuk yaşında oğlumun yüzüne bakarken maskeli balodan dolayı ben utanıyorum" demişti. Turan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Varank da "Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır" yanıtını vermişti.

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar: Süleyman Soylu görevinin başında
Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu
Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu
Anadolu Ajansı, iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusuyla gündem olan muhabir Musab Turan'la yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı, iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusuyla gündem olan muhabir Musab Turan'la yollarını ayırdı
AK Parti yönetiminden en net Bakan Soylu açıklaması: Görevinin başında
AK Parti, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu'nu tartışıyor! Karar salı günü verilecek
AK Parti, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu'nu tartışıyor! Karar salı günü verilecek
CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu sordu
CHP'li Özel, Bakan Soylu'ya Sedat Peker'in ayda 10 bin dolar gönderdiği siyasetçinin kim olduğunu sordu
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Vladimir Putin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Necati Şaşmaz Engin Akyürek Tuba Büyüküstün
Spor Cenk Tosun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti yönetiminden en net Bakan Soylu açıklaması: Görevinin başında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 00:15:12. #1.16#

title