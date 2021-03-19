AK Parti milletvekili Tuba Vural Çokal, Antalya'da 48 kişinin göz muayenesini yaptı
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AK Parti milletvekili Tuba Vural Çokal, Antalya'da 48 kişinin göz muayenesini yaptı

19.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:43
AK Parti milletvekili Tuba Vural Çokal, Antalya'da 48 kişinin göz muayenesini yaptı

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, göz taraması gerçekleştirdi.

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, göz taraması gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziler Aile Yaşam Merkezi hizmete açıldı.

Aynı zamanda göz doktoru olan AK Parti Antalya Milletvekili Çokal, açılışına katıldığı merkezde, doktor önlüğünü giyip, 48 mahalle sakininin göz muayenesini gerçekleştirdi.

Çokal, ayrıca vatandaşla sohbet etti, onların sıkıntı ve dileklerini dinledi.

Göz sağlığı taramasına katkılarından dolayı Kepez Belediyesi ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür eden Çokal, dua almaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de merkezdeki ilk sağlık hizmetine imza atan milletvekili Çokal'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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