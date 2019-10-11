AK Parti milletvekili Şirin Ünal: Kadirova'nın psikolojisinde bozulma vardı

11.10.2019 14:36

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, evinde yardımcı olarak çalışan Özbekistan uyruklu Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili bildiklerini savcıya anlattığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mecliste yaptığım çalışmalardan hoşnutsuz olan bazı çevreler, bu olayı fırsata çevirip beni ve ailemi yerin dibine soktular." dedi.



Ünal, Yargı Reform Paketi'nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda yerinden söz alarak, eşinin bakıcısı Kadirova'nın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Euronews.com'da Görüntüle