AK Parti Milletvekili Kılıç'tan Afşin ziyaretleri

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Afşin ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Afşin ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bu kapsamda AK Parti Afşin İlçe Teşkilatına gelen Kılıç, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi'den yapılan yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Kılıç, buradaki konuşmasında, devletin tüm imkanlarıyla yangınlara müdahale ettiğini hatırlattı.

Son dönemde yaşanan orman yangınlarının milletin ciğerlerini yaktığını ifade eden Kılıç, "Dünyanın çeşitli yerlerinde aylardan bu yana süren orman yangınları var. Devletimiz bütün imkanlarıyla, dost ülkelerinde katkılarıyla yangınları söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yetkililerimiz, yanan orman alanlarıyla ve yangından etkilenen vatandaşlarımızla yakından ilgilenmekte. Bakanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız, AFAD, Kızılay, polis, jandarma hepsi bu yaraları sarmak için oradalar." diye konuştu.

İlçeye yapılan yatırımları da değerlendiren Kılıç, tamamlanan yatırımlarla ilçenin bir çok sorunun çözüme kavuştuğunu söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de hedeflerinin 100 bin dekar alanda aromatik bitkiler üretmek olduğuna işaret ederek, yetiştirilen lavantalardan elde edilen lavanta yağı, kolonya, krem ve sabunların şu anda Efsus markasıyla vatandaşa sunulduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, Başkan Güven, Milletvekili Kılıç'a ilçede yetiştirilen lavantalardan elde edilen ürünlerden hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk