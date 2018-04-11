AK Parti Milletvekili Günay Suriye Sınırında Mehmetçik ile Buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Toplum ve Aile Destek Merkezi'nin (TADEM) Eskişehir'de eğitim verdiği katılımcılarla Kilis'te bir dizi program gerçekleştirdi.



Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, TADEM'den 100 kadar katılımcıyla ilk olarak Kilis'in Suriye sınırındaki Gözkaya köyünde Eskişehirli iş adamı Hanifi Şimşek tarafındın diktirilen Türk bayrağını göndere çekme töreni gerçekleştirildi. Bayrak çekme törenine Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, TADEM Koordinatörü Bayram Kök ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sonrası şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.



Günay, burada yaptığı açıklamada, Gözkaya köyünün Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından önce çok sıkıntı çektiğini belirterek, harekatların adından bölgenin hedef olmaktan uzaklaştığını kaydetti.

Günay, sınırın sıfır noktasında askeri yetkililerden operasyonlarla ilgili bilgi aldı. Hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği bölgeyi tepeden gören bir noktadan izleyen Günay, ardından TADEM ekibiyle Kocabeyli Jandarma Karakolu'nu ziyaret etti.

Günay ve TADEM ekibi, Eskişehir'de bulunan çeşitli okullardan öğrencilerin Mehmetçik'e yazdığı mektupları ve yaptıkları resimleri, sınır ötesindeki terör örgütlerine karşı mücadele eden askerlerimize ve güvenlik güçlerimize ulaştırılmak üzere teslim etti.

Eskişehir'den "tarihimiz bir, coğrafyamız bir, kaderimiz bir" diyerek yola çıktıklarını belirten Günay, şunları ifade etti:

"Eskişehirli kadınlarımızla birlikte burada hem bölge halkına hem de canları pahasına terör örgütleriyle mücadele eden kahraman Mehmetçik'imize destek olmak amacıyla bir dizi program gerçekleştirdik. Türkiye, çok büyük ülke. Buradaki vatandaşlarımızın ve askerlerimizin bizlerin onlarla birlikte olduğumuzu hissetmelerini, yaşlısıyla genciyle her zaman gönlümüzde ve dualarımızda olduklarını bilmelerini istedik. Ülkemiz ve coğrafyamız çok önemli bir süreçten geçiyor. Böyle zamanlarda birlik olmak, kenetlenmek, bir olmak önemlidir. Bu birliği, birlikteliği onlara hissettirmek, Eskişehir'in, Eskişehirlilerin onların hemen yanı başlarında olduklarını söylemek için buradayız. Bu vatan için canlarını feda etmiş şehitlerimizi bir kez daha anıyor, hem bölge halkımıza hem de kahraman askerlerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah onların yardımcısı olsun. Biz de her zaman yanlarında olacağız. Bu ne ilk ne de son programımız. Mesafeler bir olmaya, birlik olmaya asla engel değil. Gönül köprüsünü kurduk, devam ettireceğiz inşallah."