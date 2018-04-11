AK Parti Milas İlçe Başkanı Acar Yeniden Görevlendirildi

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete aracılığıyla Ankara'daki genel merkez binasına davet edilen Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ve tüm yönetim kurulu üyelerinin genel merkez tarafından istifa dilekçeleri alındı.

Dilekçelerin alınmasıyla görevden alınan yönetimin ardından genel merkez tarihte hiç görülmemiş bir uygulamayla Acar'ı yeniden ilçe yönetimini oluşturmakla görevlendirdi.

2018 yılının Aralık ayında yapılan Milas İlçe Kongresi'nde, genel merkezin gösterdiği adaya karşı adaylığını koymuş ve farklı bir şekilde seçimi kazanan AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ve yönetiminin bir dönemler genel merkez tarafından görevlerinden alınacakları konuşulmuş, ancak şimdiye kadar bir gelişme yaşanmamıştı.

Geçtiğimiz gün, Muğla İl Başkanı Kadem Mete aracılığıyla Ankara'ya genel merkeze davet edilen Acar ve arkadaşları görevlerinden istifa ettiler. İstifaları genel merkez tarafından kabul edilirken, Fahri Acar yeniden ilçe yönetimini kurmakla görevlendirildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Acar, tüm yönetim kurulu olarak istifalarını verdiklerini ama genel merkez tarafından yeniden kendisinin görevlendirildiğini belirterek, yönetim kurulu üyelerinde yüzde 90 değişiklik olmayacağını ifade etti. - MUĞLA