AK Parti Mersin İl Başkanı Ercik'ten, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması
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AK Parti Mersin İl Başkanı Ercik'ten, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
AK Parti Mersin İl Başkanı Ercik'ten, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Aziz milletimiz, cunta ve vesayet düzenine asla geçit vermeyecek.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin, "Aziz milletimiz, cunta ve vesayet düzenine asla geçit vermeyecek." dedi.

Ercik, partisinin il binasında düzenlenen basın toplantısında, bazı emekli amirallerin, Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bir bildiri yayımlamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklamasının, yok hükmünde olduğunu ifade eden Ercik, şunları kaydetti:

"Bu tür zihniyetlerin ortak sevdası vesayet, ortak düşmanı ise milli iradedir. Vesayetçi aklın ortağı 104 emekli generalin yayımladığı sözde bildiri 15 Temmuz'da milletin verdiği tepkiden ders almadığını göstermektedir. Aziz milletimiz, cunta ve vesayet düzenine asla geçit vermeyecek. Eğer bu kişiler siyaset yapmak istiyorlarsa bir siyasi çatı altında siyasetini yapsınlar. 'Yok biz siyaset değil de köşklerimizde, yalılarımızda oturarak Türkiye demokrasisine ayar vermek istiyoruz' diyorsa, bu kabul edilebilir bir durum değildir."

Ercik, milli iradeyi hedef alan her türlü girişime karşı son sözü milletin söyleyeceğini belirterek, Türkiye'nin geçmişte böyle demokrasi dışı bildirilerle ve darbelerle yeterince zaman kaybettiğini vurguladı.

Ülkenin barış ve huzur ortamını bozmaya kimsenin hakkının olmadığını dile getiren Ercik, "Milletin iradesine, seçilmiş siyasi iradeye yönelik bu bildiri kesinlikle kabul edilemez. Hiç kimse milli iradeye parmak sallamaya, ayar vermeye kalkmasın. Bizler, 15 Temmuz'da olduğu gibi yine burada milli iradenin yanındayız. Demokrasiyi yok etmeye çalışan bu zihniyeti kabul etmek, bunlara boyun eğmek en hafif deyimle vatana ihanettir. Ölene dek karşınızda olacağız. Hodri meydan, uyumuyoruz, nöbetteyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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