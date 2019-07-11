AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç Açıklaması

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ilk icraat olarak şehit yakınları da dahil olmak üzere işçileri işten çıkartmaya başlamıştır." dedi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç yaptığı açıklamada, HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün halkın sorunlarına çözüm üretmek yerine, hizmet yapmamak için bahaneler üretmeye çalıştığını söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirme yapılmasının ardından önemli hizmetler gerçekleştirildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Her şeyden önemlisi huzur ortamında yaşayabildiğimiz bir Mardin'in oluşturuldu. HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ilk icraat olarak şehit yakınları da dahil olmak üzere işçileri işten çıkartmaya başlamıştır. AK Parti Mardin İl Başkanlığı olarak haksız ve hukuka aykırı bir şekilde işten çıkartılan tüm işçi kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve konunun takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz."

Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Midyat ve Dargeçit ilçelerinde belediye başkanlığını AK Parti'nin kazandığını hatırlattı.

Partilerinin kazandığı belediye başkanları göreve geldikleri günden beri yerel ve hizmet belediyecilik anlayışıyla durmadan, yorulmadan halkın sorunları ile ilgilenmeye ve projeler üretmeye çalıştıklarını kaydeden Kılıç, "Kazandığımız belediyelerin üç tanesini kayyumlardan devraldık. Fakat görevi kayyumdan devralan belediye başkanlarımız, HDP'nin Büyükşehir Belediye başkanı gibi yapılan hizmetleri hiçe sayarak, halka yanlış bilgiler vererek karalamalar yapmak yerine, yerel ve hizmet belediyeciliği aşkı ile görevlerine başlamışlardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA