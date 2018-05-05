AK Parti Mardin'de Temayül Yoklaması Yaptı

AK Parti Mardin'de 27. dönem milletvekili genel seçimi temayül yoklaması yaptı. Yoklamada bin 512 kişi oy kullandı.

Temayül yoklamasına, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, İl Başkanı Nihat Eri, Kadın Kolları Başkanı Hülya Hakimoülu, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özhan, aday adayları, ilçe başkanları, ana kademe, mahalle başkanları ve üyeler katıldı. Ak Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri 27. dönem milletvekili seçimleri için bugün temayül yoklaması yaptıklarını söyledi. Eri, "Bu süreç içerisinde bize başvuru yapan 92 değerli aday adayımız teşkilat mensuplarımızın oylarıyla teşkilatımızın genel eğilimini burada tespit edeceğiz" dedi.

Temayül yoklamasında protokol heyeti hatıra fotoğrafı çekti. - MARDİN