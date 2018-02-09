AK Parti Mardin 6. Olağan İl Kongresi'nin mart ayında yapılacağı bildirildi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, yaptığı açıklamada, kongrenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Kongrenin 17 Mart'ta yapılacağını aktaran Başkan Eri, şunları kaydetti:

"Kongre hazırlık çalışmalarımızı günler öncesinden başlatarak, inşallah Mardin'e yakışır bir tarzda Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. Kongre alanımızı geniş tutarak Sayın Cumhurbaşkanımızın açık alanda halkımızla buluşturduktan sonra kongre salonuna geçip buradan da tüm Türkiye ve dünya kamuoyuna yapacağı konuşmaları dinleyeceğiz. Ana Kademe kongresi ile birlikte Mardin'de değişim ve yenilenme sürecimizi tamamlayıp, AK Parti'mizi önümüzde ki süreçlerde başarıya götürecek ekibimizle işe koyulacağız. Mart ayında gerçekleştireceğimiz kongremizin Mardin ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."