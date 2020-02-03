AK Parti Manisa Milletvekili Kıvırcık depremzedeleri ziyaret etti

03.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:10

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kırkağaç ilçesinde çadırlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Kıvırcık, Karakurt Mahallesi'nde çadırda kalan depremzedeleri ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Kıvırcık, Muhtar İdris Kat'tan bilgi aldı.



Devletin tüm gücü ile vatandaşlarının yanında olduğunu belirten Kıvırcık, AFAD ve Türk Kızılay'ının bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



Depremin ardından ekiplerin bölgeye sevk edilerek vatandaşlarla yakından ilgilenildiğini, eksiklerinin giderildiğini ifade eden Kıvırcık, "Devletimiz hem Elazığ'da, hemde Manisa'da depremzedelerin her zaman yanında. İnşallah artçı depremlerin de dinmesinin ardından vatandaşlarımız yeniden evlerinde güvenli şekilde oturmaya devam edecekler. Devletimiz her zaman yanlarında." dedi.

Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'a, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, AK Parti Manisa İl Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri Güzin Pekiyi ve Kenan Sırmalılar da eşlik etti.

Kaynak: AA