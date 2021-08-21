AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesini ziyaret etti
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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesini ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesinde yatırımları inceleyerek, vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ilçesinde yatırımları inceleyerek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Tüfenkci'nin iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Tüfenkci, ilçede yapılan yatırımları incelemesinin ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Millet Bahçesi'nde konuşan Tüfenkci, ilçede ulaşımdan sağlığa birçok alanda yatırım yapıldığını belirtti.

İlçenin sanayileşmesinin yeni başladığını aktaran Tüfenkci, şunları kaydetti:

"İlçemize baktığımız zaman turizm potansiyeli olan Sürgü ile Polat gezip görülecek, vakit geçirilecek önemli merkezlerimizden. Başkanımızın başlattığı Millet Bahçesi projesi Doğanşehirimiz için önemli bir kazanım. Böyle bir çalışma basit gibi görülebilir ama kolay değil, yıllarca atıl vaziyette duran bir alanı Doğanşehir'e kazandırmak ve Doğanşehirlilerin gelip rahatlıkla yürüyeceği, sporlarını yapacağı, ücretsiz millet kıraathanesinde çayını içeceği ve kitabını okuyacağı, rahat nefes alacağı bir ortam."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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