AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini Pelitlioğlu, devraldı AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığına atanan Özlem Pelitoğlu, görevi Kibar Aslan'dan devraldı.

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığına atanan Özlem Pelitoğlu, görevi Kibar Aslan'dan devraldı.

AK Parti Malaya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, parti binasında düzenlenen devir teslim programında konuşan Özlem Pelitoğlu, 12 Ağustos'ta Genel Merkez Kadın Kolu Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın kendisine Malatya İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini verdiğini söyledi.

Kendisinden önce partide görev yapan ve partiye emek veren tüm kadın kolları başkanlarına teşekkür eden Pelitoğlu, daha sonra İl Kadın Kolları Başkanlığını vekaleten yürüten Kibar Aslan'dan görevi devraldı.

Kaynak: AA