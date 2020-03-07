AK Parti'li Yıldırım: Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir

07.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:17

TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir" dedi.

AK Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, canlı bağlantı ile katıldı. Yıldırım, kongrelerin bir demokrasi şöleni olduğunu belirterek, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye konusunda yaptıklarının dünyada takdir topladığını aktaran Yıldırım, "Türkiye bugün bulunduğu bölge itibarı ile çok farklı tehditler altındadır. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanımızın özellikle Suriye sahasında İdlib civarında yaşanan sorunları çözme konusunda ortaya koyduğu liderlik, bütün dünyanın takdirini kazanmıştır. Batısıyla, doğusuyla bölgede istikrarın, güvenliğin teminatının Türkiye olduğu ve bunun da adresinin Recep Tayyip Erdoğan olduğu bir kez daha anlaşılmıştır" dedi.

'İNSANLIK ÖLMEDİ DEMEK İÇİN ORADAYIZ'

Yıldırım, Suriye'de istikrarın sağlanmasını hedeflediklerini belirterek, "Suriye'de bütün etnik yapıların ayrım gözetilmeden geleceğinin inşası için kendi geleceklerine karar vermeleri için şartların sağlanmasıdır amacımız. Bunun için oradayız. Ayrıca 911 kilometre hududumuz boyunca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için ordayız. Korumasız sivil kardeşlerimizin rejimin acımasız silahlarıyla katledilmesini önlemek için oradayız. Velhasıl 'insanlık daha ölmedi' demek için ordayız. İnşallah Suriye meselesinde çözüm gerçekleşinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. O bakımdan başka yerden gelenlerin orada düzen yapmaları, hesap kitap işine girmeleri asla bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Türkiye bölgesinde olayları gizleyen değil, olayların seyrini değiştiren bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye'nin liderine, Türkiye'nin AK Partisi'ne yakışan da budur."

Kaynak: DHA