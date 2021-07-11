AK Parti'li Yavuz'dan Akyazı'da selde ölen Özkul'un ailesine taziye ziyareti
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AK Parti'li Yavuz'dan Akyazı'da selde ölen Özkul'un ailesine taziye ziyareti

AK Parti'li Yavuz'dan Akyazı'da selde ölen Özkul'un ailesine taziye ziyareti
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Akyazı ilçesindeki selde hayatını kaybeden Sami Özkul'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Akyazı ilçesindeki selde hayatını kaybeden Sami Özkul'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yavuz, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile ilçede selin zarar verdiği bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Yavuz, daha sonra evinin önünde yıkılan direği düzeltmeye çalışırken sele kapılarak yaşamını yitiren 78 yaşındaki Sami Özkul'un ailesini ziyaret etti.

Ali İhsan Yavuz ve beraberindekiler, aileye taziye dileklerinde bulundu.

AK Parti'li Yavuz'dan Akyazı'da selde ölen Özkul'un ailesine taziye ziyareti
AK Parti'li Yavuz'dan Akyazı'da selde ölen Özkul'un ailesine taziye ziyareti
AK Parti'li Yavuz'dan Akyazı'da selde ölen Özkul'un ailesine taziye ziyareti
AK Parti'li Yavuz'dan Akyazı'da selde ölen Özkul'un ailesine taziye ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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AK Parti'li Yavuz'dan Akyazı'da selde ölen Özkul'un ailesine taziye ziyareti - Haberler
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