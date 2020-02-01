AK Parti'li Sabahat Özgürsoy Çelik'ten yapımı süren ilkokulda inceleme

01.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:36

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, yapımı devam eden İstiklal İlkokulu'nda incelemede bulundu.

Çelik ve Karahan'ın yanı sıra okul müdürü ile muhtarların da yer aldığı incelemede, merkez Antakya ilçesinde geçen yıl kullanıma kapatılan ve yeniden yapımına başlanana okula ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ile AK Parti Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen de yer aldı.

Kaynak: AA