Ak Parti'li Özkan: 'Seçim de seçim' diyenler, aday belirlediniz mi?

Ak Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, "2018'den beri her gün 'seçim de seçim' diyenler, çıkıp da adayınızı belirlediniz mi? O gelecek adayınızın da hepinize zarfta tebliğ edilen üst aklınızın adayı olacağını elbette biliyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özkan, CHP, HDP ile İYİ Parti'nin dün ve bugün Meclis'te haftalık olağan toplantısı gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Partilerin genel başkanları her hafta esip gürlerken bu hafta, milletimizin vicdanını yaralayan ve milli Meclis çatısı altında faaliyet gösterip de dağda eli kanlı terör örgütleri mensuplarıyla beraber poz veren, onların paçavralarını giyen sözde milletvekili, teröristin sevgilisi hakkında herhangi bir açıklama yapmadılar. Şaşırdık mı? Elbette şaşırmadık" diye konuştu.

AK Parti'li Özkan, cemaat evlerinin denetlenmesine yönelik soru üzerine de "Türkiye, demokratik hukuk devletidir. Siz, 'Bir denetleme yapıyoruz, diyerek insanların evleriyle ilgili araştırma yapıyoruz' derseniz bunun ucu nereye kadar varacaktır? Dünyanın bütün gelişmiş demokrasilerinde malum olduğu üzere öğrenciler bir araya gelerek eve çıkabilmektedirler. Ancak 'denetim' dediğimiz zaman bir öğrencinin açtığı evi inceleyecek olursak acaba demokratik değerlerine, dokusuna ne kadar zarar veririz? Buna da iyi bakmamız lazım. Böylesi bir olayın vahametiyle alelacele karar vermek de demokrasimizle bağdaşmaz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet